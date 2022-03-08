حسن الصغير: لم ولن أترشح للعمل بحكومة باشاغا

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أنه “لم ولن يترشح للعمل بحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا”.

وقال «الصغير» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “موقفي منه ومنها أعلنته قبل تشكيل حكومته ونيلها الثقة وهو ثابت لأن أساسه رؤية ومشروع مبنيتان على معطيات سياسية وأمنية واقتصادية”.

وتابع؛ “معارضتي على تشكيلتها فيما يتعلق بتمثيل فزان باقية حتى آخر يوم بعمري أو بعمرها”، مردفًا؛ أن “حقي بإزالة وإنهاء هذه الكارثة والإهانة التي تضمنتها التشكيلة سيستمر بصور مختلفة منها السياسي والاعلامي والقضائي”.

وختم موضحًا أن “الشائعات بالخصوص مصدرها معروف ومعلوم وهدفها أيضا معلوم ولم تؤثر بي سابقا ولن تؤثر بي الآن”.