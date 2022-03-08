هذا ما قالته وليامز بشأن لقائها عضوين بالرئاسي والأعلى للقضاء

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أنها أطلعت اليوم الثلاثاء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، على مبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع للجنة المشتركة (6+6) بغية التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تمضي بالبلاد نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن عملياً.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشية أهمية تلبية تطلعات وإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وأعربت وليامز عن امتناننها اللافي على جهود المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

من جانبه بين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.