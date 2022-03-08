الرعيض: كتلة “برلمانيون ضد التمديد” تم تأسيسها بهدف دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض ورئيس غرفة التجارة والصناعة إن كتلة “برلمانيون ضد التمديد” تم تأسيسها بهدف دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا

الرعيض أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الكتلة تريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت لإخراج البلاد من المراحل الانتقالية.

وأضاف: “يكفي استمرار مجلس النواب لأكثر من 8 سنوات بالرئيس نفسه الذي يتولى إدارته بطريقة خاطئة، أتوقع أن تصل هذه الكتلة لقرابة 100 نائب”.

ولفت إلى أن تخبط رئاسة المجلس وإصرارها على تسيير الأمور دون مراعاة للائحة الداخلية للمجلس، وعقدها جلسات دون جدول أعمال، يهدف إلى تحقيق مصلحة عقيلة صالح الشخصية ومجموعته وأيضًا مصلحة “القيادة العامة”.

وبيّن أنه بإصرار عموم الشعب والقوة على الأرض وبمساعدة الجهات الدولية سيجري إفشال مشروع عقيلة صالح واستمرار حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تسلم لسلطة منتخبة.

وأردف: “ما يُذكر بأن حكومة الوحدة الوطنية كانت سببًا في عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهم، لأن مجلس النواب هو من عرقل عمل الحكومة ولم يوافق على اعتماد الميزانية ثم سحب الثقة منها بالمخالفة للوائح الداخلية للمجلس”.

وفي الختام أفاد أنه لو تعاون المجتمع الدولي وبعض المؤسسات المحلية معهم فسيتم الوصول بالتأكيد إلى إجراء الانتخابات في وقت قريب لأنها رغبة الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية