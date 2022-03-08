الأمم المتحدة وحكومة كندا تدعمان وحدة المرأة بمفوضية الانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السفارة الكندية في ليبيا – الثلاثاء- اتفاقية دعم مشروع بيبول، الذي يهدف لتوفير الدعم الفني والاستشاري من خلال تخصيص منحة لدعم وحدة المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ومارك آندريه سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا الذي وقع الاتفاقية عن جانب البرنامج فيما وقّع عن جانب الحكومة الكندية سفيرة كندا لدي ليبيا إيزابيل سافارد إلى جانب حضور عضوة مجلس المفوضية رباب حلب.

يشار إلى أن هذه البادرة ضمن مساعي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا لدعم البرامج التنموية المختلفة وفي مقدمتها دعم المرأة الليبية في كل الميادين.

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