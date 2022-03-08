بو الخطابية: القوات المسلحة هي طوق النجاة لحماية الوطن والمواطن

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الأربعاء، باستمرار وجود القوات المسلحة في محيط مركز طبرق الطبي، لتوفير المناخ المناسب للأطباء والاطقم الطبية المساعدة لتأدية عملهم على الوجه المطلوب.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، تواصل عميد البلدية بأمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الذي أصدر تعليماته فوراً إلى الكتيبة 104 وإلى الشرطة العسكرية.

وأصدر بوالخطابية تعليماته بمنع وجود المرافقين مع المرضى، مثنياً على مجهودات أمر منطقة طبرق العسكرية ولأمر الكتيبة 104 وللشرطة العسكرية.

وأكد بوالخطابية، في تصريحات له، أن القوات المسلحة هي طوق النجاة لحماية الوطن والمواطن.