البعثة الأممية: مشاركة المرأة الليبية في صنع القرار منخفضة

تمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجميع الليبيين يوماً عالمياً سعيداً للمرأة، وذلك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال بيان صادر عن البعثة: “يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام، مع التركيز على أعمال تنم عن شجاعة وتصميم من جانب النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم لمواجهة الأنماط الراسخة من التمييز وعدم المساواة أينما وجدت”.

وأضاف “في عام 2021، شهدنا تزايداً في مشاركة المرأة الليبية في سياق الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حيث بلغت نسبة النساء 44 بالمائة من الناخبين المسجلين الجدد و758 مرشحة للانتخابات البرلمانية. ولأول مرة في تاريخ البلاد، هناك امرأتان بين المتقدمين للترشح إلى منصب الرئيس فيما انضم عدد كبير من الليبيات إلى الأحزاب السياسية. وكل هذه مؤشرات حيوية ورائعة على أن المرأة الليبية تشارك بفاعلية في الساحة السياسية. وتشاطر الأمم المتحدة في ليبيا المرأة الليبية تطلعاتها لإدماجها ومشاركتها السياسية وتحقيق المساواة بشكل كامل”.

وتابع “غير أن مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار وإدماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما تزال منخفضة. وهنا تنضم الأمم المتحدة إلى النساء الليبيات في الدعوة إلى ضمان ترجمة حقوقهن، بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور الليبي، إلى تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلد”.

واستطرد “يجب وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام وخاصة العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والسياسيات في ليبيا. فقد مرت قرابة ثلاث سنوات على اختطاف عضو مجلس النواب المنتخبة سهام سرقيوة، وهو اعتداء كان له أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا. وهنا تجدد الأمم المتحدة دعوتها إلى الإفراج الفوري عنها والكشف عن مكان تواجدها وتواصل التشديد على أنه لن يتم التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار والعاملات في مجال حقوق الإنسان”.

واستكمل “بما أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، تعدّ جزءاّ لا يتجزأ من التنمية المستدامة لهذا تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة مشاركة المرأة وقياديتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الإدارة المستدامة والمراعية للمناخ لموارد ليبيا الطبيعية. واتساقاً مع موضوع هذا العام، نشيد بجهود المرأة في ليبيا في قيادتها للعمل في مواجهة تغير المناخ في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للجميع”.

وختمت بيانها قائلة: “تؤكد الأمم المتحدة في ليبيا مجدداً التزامها الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة ودورها بالغ الأهمية على جميع مستويات صنع القرار وإدماج وجهات نظرها بشكل تام في مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسي والأمني والاقتصادي)”.