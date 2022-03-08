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وليامز تعرض مبادرة تشكيل لجنة مشتركة لصياغة قاعدة دستورية على اللافي والحافي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

التقت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي.

وقالت وليامز، إنها أطلعتهما على مبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع للجنة المشتركة (6+6) بغية التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تمضي بليبيا نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن عمليا.

وأضافت، أنها ناقشت أهمية تلبية تطلعات وإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.

وأعربت وليامز، عن امتنانها لجهود المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء والاستقرار.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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