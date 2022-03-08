النعاس: ويليامز تعمل على إبقاء الحال على ما هو عليه من الفوضى

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور عمر النعاس إن ما تعمل عليه ستيفاني ويليامز هو إبقاء الحال على ما هو عليه من الفوضى وتعميق المشاكل من خلال

تكرار الأخطاء.

النعاس أكد وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنه على ويليامز أن تعرف أنه لا يمكن فرض حلول مشوهة، لأن الحل الحقيقي الناجح يكون من الشعب الليبي صاحب المصلحة.

وشدد على أن الحل الأصلي هو الاستفتاء، والحل الأنسب هو العمل بمشروع الدستور کدستور نافذ مؤقت لمدة 5 سنوات، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه ويتم في المستقبل إجراء الاستفتاء.

ولفت إلى أن الحل العاجل هو الخلاص من مجلسي النواب والدولة، من خلال إجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر وانتخاب مجلس جديد تكون أولوياته خلال 3 أشهر العمل على المسار الدستوري وبناء الدولة.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية