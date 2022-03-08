في يومها العالمي.. البعثة الأممية بليبيا تطالب بوقف العنف ضد المرأة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها بالعمل مع جميع الليبيين؛ من أجل تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وإدماج وجهات نظرها في مسارات الحوار الليبي السياسية والأمنية والاقتصادية، مشددة على أهمية مشاركتها إلى جانب في الإدارة المستدامة في مواجهة تغير المناخ، مشيدة بدورها في هذا الشأن.

وطالبت البعثة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ بإيقاف عمليات العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، وخاصة العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحافيين والسياسيين في ليبيا، معتبرة أن اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة أثر سلبيًا على عمل الناشطات في ليبيا، مجددة الدعوة للإفراج عنها فورًا والكشف عن مكان وجودها، والتنبيه على عدم إسكات صوت النساء في مواقع صنع القرار.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما تزال منخفضة، داعيةً إلى ترجمة حقوقها إلى تشريعات فعالة تضمن لها مشاركة هادفة في الحياتين المدنية والسياسية في البلاد.

واعتبرت البعثة مشاركة المرأة في الانتخابات سواءً كناخبات أو مرشحات؛ بمثابة مؤشرات حيوية على مشاركة المرأة الليبية بفاعلية في الساحة السياسية، كما أن البعثة تشاطر المرأة الليبية تطلعاتها نحو الاندماج والمشاركة السياسية وتحقيق المساواة.

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