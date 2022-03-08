شركة برتش بتروليوم الإنجليزية تستأنف عملها في ليبيا

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية برتش بتروليوم، برنارد لوني، استئناف نشاط الشركة في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس، وقطعها البحرية بحوض سرت.

كما تم التطرق لاستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية.

وأبدت شركة بي بي رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها في تطوير بعض هذه الفرص.

وأكد صنع الله دعم المؤسسة لعودة شركة بي بي لاستئناف نشاطها في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية.

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