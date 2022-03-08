الرقابة الإدارية تحث وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحلحلة مشاكل العلاج بالخارج

ليبيا – اجتمع وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو أمس الإثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لمناقشة الديون المتراكمة لملف العلاج بالخارج، والعراقيل التي تواجه المرضى الليبيين.

بدوره، أكد وكيل الهيئة على ضرورة النظر في ملف علاج الليبيين بالخارج وايلاه الأهمية القصوى، من حيث تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرضى، بتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بأسرع وقت ممكن.

وحث وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة لحلحلة مشاكل العلاج بالخارج.

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