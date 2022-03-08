في يوم المرأة العالمي.. الدبيبة يجمد اتفاقية تحمي المرأة من التمييز

قرر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة توقيف العمل -بشكل مؤقت- بمذكرة التفاهم مع منظمة الأمم المتحدة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باسم اتفاقية “سيداو”-وفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة.

وشهد منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 م، توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال”، مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، حول اتفاقية سيداو، ما أثار حينها جدلا كبيرا في كافة أنحاء البلاد.

ووفقاً للمكتب الإعلامي فقد ناقش مجلس الوزراء التقرير المتعلق بالتحقيق الإداري مع الوزيرة حورية طرمال، بشأن توقيعها للمذكرة، فيما خلص التقرير إلى “صحة الإجراءات التي اتبعتها الوزيرة”، ولكن مع الإشارة إلى “تحفظ الدولة الليبية مسبقاً على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة”، كما ذكر أن الحكومة أقرت إيقاف العمل بالمذكرة مؤقتاً لتجنب أي شبهات.

وتجدر الإشارة إلى أن “سيداو”، اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، بديباجة فحواها اعتراف وإقرار دوليين بأن المرأة تتعرض للتمييز ولا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في دول عدة حول العالم، وتعد الاتفاقية من منظور حقوقي نسوي بمثابة الأداة التشريعية لتحقيق العدالة بين الجنسين، في شكل وثيقة دولية لضمان حقوق النساء تلزم الدول الموقّعة عليها بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات، وتتكون من ديباجة و30 بندا.

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