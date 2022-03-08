المنفي يبحث مع سفيري إيطاليا وألمانيا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وسفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير الألماني، جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، ووضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإنجاح المصالحة الوطنية، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، بجهود ألمانيا في إيجاد حل للأزمة الليبية، من خلال مؤتمري برلين 1 و2، وبمشاركة كل الأطراف السياسية وعبر المسارات السلمية.

بدوره أكد السفير الألماني، على دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، مشيراً إلى ترحيبه بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تعزز الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، وتقودها إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع، كما تم في الاجتماع مناقشة جهود الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومن بينها إيطاليا. وأكد رئيس المجلس الرئاسي استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف للوصول إلى توافق يجمعهم، لتجنيب البلاد أي صراع جديد. من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين، مؤكداً حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف، للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.