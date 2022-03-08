رئيس مجلس النواب الأردني لـ “المشري”: ندعم ما يتوافق عليه الليبيون

التقى رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري والوفد المرافق.

ومن جانبه أكد «الدغمي» في بيان، نشره حساب مجلس النواب الأردني على فيسبوك ، على “عمق العلاقات الأردنية الليبية”، مؤكدا على “موقف الأردن بدعم وحدة ليبيا”.

وتابع «الدغمي» كما نؤكد على “وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعم الجهود التوصل للحل السياسي، الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها”.

ومن جهته ثمن «المشري» “عمق العلاقات الأردنية الليبية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا”.

وشارك «المشري» وأعضاء الوفد المرافق له، جانبا من جلسة مجلس النواب.