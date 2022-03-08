المنفي يبحث مع اللجنة العسكرية بطرابلس الوضع العسكري والأمني بالغرب الليبي

العنوان-طرابلس

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية عن المنطقة الغربية الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع سبل تكاف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

وجرى الاجتماع في حضور عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بطرابلس، الفريق أول ركن محمد الحداد.

وقال مكتب المنفي، إنه جرى استعراض جهود رئيس المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية. لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأضاف، أن المنفي أشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدًا دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري.