أورلاندو يجدد التأكيد على احترام وحدة وسيادة واستقرار ليبيا

جدد نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا، التأكيد على احترام وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

جاء ذلك، عقب زيارة أورلاندو للجزائر، ولقائه مع عدد من المسؤولين الجزائريين، حيث وصف اللقاءات بالمكثفة والمثمرة، وفق ما نقلته وكالة نوفا للأنباء.

وعبر أورلاندو عن دعمه القوي لمبادرة الوساطة التي تقدمت بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي تهدف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في البلاد.

جدير بالذكر أن أورلاندو شدد خلال جولته التي قادته لعدد من الدول المغاربية واليونان، على أهمية استقرار الأوضاع في ليبيا، وضرورة تحقيق آمال الليبيين في إجراء انتخابات تلبي طموحاتهم.

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