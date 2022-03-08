الكبير يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الاقتصادية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي حسن ميرزا، دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية بالتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية.

وأفاد بيان، نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن الصديق الكبير اجتمع مع حسن ميرزا بمقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الإثنين.

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وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تكثيف برامج الدعم الفني للبنك الدولي.

وأمس الإثنين، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، في واشنطن، المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واستعرضا «جهود المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وبرامج الدعم الفني والاستشاري لصندوق النقد الدولي».

محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير يلتقي المدير التنفيذي بالبنك الدولي حسن ميرزا (صفحة المصرف على فيسبوك)