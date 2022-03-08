وليامز: أعضاء لجنة 5+5 عن الغرب أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة

العنوان-طرابلس

أجرت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، حوارا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب.

وقالت وليامز، إن أعضاء اللجنة أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، ولا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين.

وأضافت، “أكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.

وبحث أعضاء اللجنة اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع، سُبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

وجرى الاجتماع في حضور عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بطرابلس، الفريق أول ركن محمد الحداد.

وقال مكتب المنفي، إنه جرى استعراض جهود رئيس المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأضاف، أن المنفي أشاد بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدًا دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري.