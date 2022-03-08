وزيرا الداخلية والحكم المحلي بالحكومة الليبية يؤديان اليمين القانونية

أدى وزيرا الداخلية اللواء عصام بوزريبة، والحكم المحلي سامي الضاوي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في القبة الثلاثاء.

ويرجع سبب أداء الوزيرين لليمين في هذا التوقيت، إلى تعذر وصولهما لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن إغلاق المجال الجوي، وعمليات المضايقة، والاحتجاز تسبب في تعذر وصول عدد من الوزراء إلى جلسة أداء اليمين.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أكد عزمه اتخاذ تدابير وخطوات لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة

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