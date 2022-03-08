الكبير: الخزانة الأمريكية تدعم مصرف ليبيا المركزي في مكافحة تمويل الإرهاب

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكي، دعم جهود المصرف لتحقيق الإستقرار المالي والنقدي في ليبيا، و تدابير الشفافية و الإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي، والوقوف على ما تم انجازه في مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي و المراحل القادمة لإستكمال التوحيد.

كما بحث الكبير أيضاً، بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، سُبل دعم وزارة الخزانة الأمريكية للمصرف في مجال مكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية، و المشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهابو مكافحة غسل الأموال و الجرائم المالي.