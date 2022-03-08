وزيرة العدل: مشاركة المرأة الليبية في مختلف نواحي الحياة انتصار لا يمكن التخلي عنه

قدمت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، التهنئة إلى المرأة الليبية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وأكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أن مشاركة المرأة في مختلف نواحي الحياة في ليبيا منذ سنين طويلة هو انتصار لا يمكن التخلي عنه.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أنها تفكر بالمرأة الليبية التي كانت ولا تزال قدوة وفي طليعة السعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان.

وقالت وليامز في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”: ”بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، احتفل بجميع النساء اللاتي يتم تمثيلهن في مجموعة متنوعة من الأدوار والذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعاتهم”

وتابعت؛ “أفكر بشكل خاص بالنساء الليبيات الشجاعات اللواتي كن قدوة وكن في الطليعة في السعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وإعمال الحقوق السياسية الكاملة، لضمان وجود المرأة في جميع الأماكن. حيث يتم اتخاذ القرارات

وأوضحت أنها ”مازلت ملتزمة بقوة بدعم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد”.