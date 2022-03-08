إجلاء عائلات ليبية من مدينة سومي الأوكرانية بأمان

العنوان

أكد، سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم الثلاثاء، وصول عائلات ليبية عالقة في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا (350 كيلومترا شرق كييف) إلى مقر السفارة المؤقت بمدينة لفوف.

وقال عيسى، على حسابه الخاص في فيسبوك، “وصول العائلات العالقة بمدينة سومي إلى مقر السفارة المؤقت في مدينة لفوف والكل بصحة جيدة”.

وأضاف، “كما تم خروج بقية أبنائنا المحاصرين بالكامل من مدينة سومي وهم في مأمن وبصحة جيدة”.

وذكر عيسى، أنه تم تأمين خروج آخر عائلة كانت عالقة في مدينة سيفرودنسك، مشيرًا إلى أنها في طريقها إلى مدينة لفوف.

وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام. وأعلنت موسكو الإثنين وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الـ 7 صباحا بتوقيت غرينتش من اليوم. لإجلاء المدنيين من كييف ومن مدن سومي وخاركيف وتشرنيغوف وماريوبول.