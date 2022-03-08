أوكرانيا.. وصول ليبيين عالقين بمدينة سومي بصحة جيدة لمقر السفارة الليبية في لفيف

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وصلت عائلات ليبية عالقة في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا بصحة جيدة إلى مقر السفارة الليبية المؤقت في مدينة لفيف، وفق ما أكده السفير الليبي بأوكرانيا.

وفي تصريح على حسابه الشخصي على فيسبوك، أكد السفير عادل عيسى. “وصول العائلات العالقة بمدينة سومي إلى مقر السفارة المؤقت في مدينة لفيف والكل بصحة جيدة”.

كما أضاف، “تم خروج بقية أبنائنا المحاصرين بالكامل من مدينة سومي وهم في مأمن وبصحة جيدة”.

وأكد السفير الليبي، أنه تم تأمين خروج آخر عائلة كانت عالقة في مدينة سيفرودنسك، وقال إن ” عائلة مصباح أمطير في طريقها إلى مدينة لفيف”.

والإثنين أكد السفير الليبي، خروج جميع العائلات وبعض الطلبة العالقين بأعجوبة من تحت القصف والحصار من مدينة سومي.

وقال، إن “العائلات والطلبة في طريقهم إلى (المكان المعلوم) وهم في مأمن، وبصحة جيدة.. نحيي شبابنا الوطنيين”.

كما ذكر السفير الليبي أن “من ضمن العائلات التي خرجت، عائلة الشيخ خالد عياد”.

ومع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الثالث عشر. تشهد سومي الواقعة بالقرب من الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام. وأعلنت موسكو أعلنت مساء أمس الإثنين وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الـ 7 صباحا بتوقيت غرينتش من اليوم.

ويهدف وقف إطلاق النار، بحسب بيان للخارجية الروسية، إلى إجلاء المدنيين من كييف ومن مدن سومي وخاركيف وتشرنيغوف وماريوبول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إن المدنيين سيبدؤون مغادرة مدينة سومي الأوكرانية المحاصرة يوم الثلاثاء بموجب اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء “ممر إنساني”.