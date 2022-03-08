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حالات تسمم بين عناصر الشرطة القضائية في سرت.. والتحقيقات تشير لحادثة متعمدة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر أمني لـ218 بتسمم 6 عناصر من الشرطة القضائية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل المعروفة بسجن السبعة غرب سرت، وذلك بعد تناولهم وجبة عشاء من داخل السجن ما أدى لإدخال 5 منهم إلى مستشفى ابن سينا فيما نُقل السادس لمدينة مصراتة.

وأضاف المصدر أن الحادثة ليست عرضية وهي مقصودة، حيث تم وضع مادة مخدرة في الطعام من قبل عناصر مشبوهين داخل السجن حسب التحقيقات الأولية، وكذلك الكشوفات والتحاليل الطبية للحالات.

وتستمر التحقيقات في الحادثة بانتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل عن خلفيات الحادث

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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