ويليامز: النساء الليبيات يشكلن العمود الفقري في المجتمع

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن التزامها بدعم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لويليامز على تويتر حيث قالت فيها : مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع النساء اللاتي يجري تمثيلهن في مجموعة متنوعة من الأدوار والذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعاتهم، معتبرة أن النساء الليبيات قدوة وفي الطليعة بالسعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وإعمال الحقوق السياسية الكاملة، وضمان وجود المرأة في جميع الأماكن بما فيها تلك التي يجري فيها اتخاذ القرارات.

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