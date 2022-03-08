رئيس الحكومة: الدبيبة يتصرف في أموال ليبيا “كأنها ملك خاص” لشراء الذمم

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إنه سيتم تشكيل لجنة وطنية معنية للفصل في المسائل الخاصة بالمنح والمزايا وزيادة الرواتب، التي اتخذتها “الحكومة السابقة”، مشيرا إلى عمل مجلس النواب على إصدار جدول مرتبات موحد، وأنه مقتنع بأهمية زيادة الدخول للمواطنين “لكن ليس بطريقة عشوائية”.

كما انتقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رئيس حكومة تسيير الاعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أنه يتصرف في أموال ليبيا، “كأنها ملك خاص”، لشراء الذمم ويدفع للمليشيات المسلحة لاستغلالهم وتحريكهم يمينا ويسارا، من أجل البقاء في السلطة.