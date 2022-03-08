المنفي يبحث مع «الحداد» الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش في حكومته محمد الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

كما تم استعراض جهود المنفي في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأشاد المنفي بالإلتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكداً دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.