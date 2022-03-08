الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية.. محور لقاء الرئاسي مع الحداد ولجنة 5+5

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

كما نوقش خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، العمل من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، سعيا للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد.

وأشاد المنفي بالتزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدا دعمه لجهود اللجنة في توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاحها، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة.

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