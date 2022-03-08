رئيس مجلس النواب الأردني: نؤكد موقفنا الداعم لوحدة ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، عمق العلاقات مع ليبيا، وموقف الأردن الداعم لوحدة ليبيا، ودعم الجهود للتوصل إلى الحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن ذلك جاء خلال لقاء الدغمي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا خالد المشري والوفد المرافق له، حيث ثمن المشري عمق العلاقات الثنائية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا.

ومن جانب آخر، حث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا خلال لقائهما في المغرب، أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا على المدى القصير.

كما أكد الوزير المغربي مع الدبلوماسي الأمريكي، التزام الرباط وواشنطن بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.