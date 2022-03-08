مؤسسة النفط: تجاوز إنتاج البلاد من الخام المليون و100 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا في وقت مبكر يوم الأربعاء.

وأوضحت مؤسسة النفط؛ في بيان، أن “عمليات التشغيل مستمرة للعودة لإنتاج ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي”.

وتابع البيان؛ “ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للعاملين بقطاع النفط على حرصهم لإعادة الإنتاج في وقت قياسي بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم بسبب أعمال التخريب الممنهجة للصمامات”.

وأوضح البيان، أن “العاملين بالقطاع سابقوا الليل بالنهار لإعادة الآبار في الحقول المترامية الأطراف والجبال من الكثبان الرملية والطبيعة الصعبة للوصول لبعض الآبار التي لا يمكن إعادة إنتاجها إلا بالوصول لها”.