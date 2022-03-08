بيان سعودي مصري: مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة في ليبيا

أكدت كل من السعودية ومصر، على أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، مثمنين إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، حسب وصف البيان.

ووفق بيان مشترك صدر على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، عبر دعم كافة الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي ليبي ليبي، وأن تتفق الأطراف الليبية دون إملاءات وتدخلات خارجية على الانطلاق نحو المستقبل، بما يحقق مصلحة البلاد وشعبها.

وجدد الطرفان الدعوة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفق إطار زمني محدد، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2570، وآلية دول جوار ليبيا، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومخرجات قمة باريس، ومؤتمر برلين 2، مع التأكيد على ضرورة استمرار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في عملها، والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية، حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا.

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