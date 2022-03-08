مبعوث وزير خارجية إيطاليا إلى ليبيا يُشدد على احترام وحدة ليبيا وسيادتها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها

روما 08 مارس 2022 (وال)- جدّد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، التأكيد على احترام وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

جاء ذلك عقب زيارة أورلاندو للجزائر، ولقائه مع عدد من المسؤولين الجزائريين وفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وعبر أورلاندو عن دعمه القوي لمبادرة الوساطة التي تقدمت بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي تهدف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في البلاد. ( وال )

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