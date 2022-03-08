تأكيداً لما نقلته مصادرنا.. نورلاند: طالبت الدبيبة بالهدوء ووقف عمليات التصعيد

وجه السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند، رسالة الى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مطالبا فيها الهدوء ووقف عمليات التصعيد مع جميع الأطراف.

نورلاند، في تغريدة له على تويتر، قال: “كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد دبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب هذا الصباح”.

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وأنهى تدوينته قائلا: ”أجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهر اليوم”