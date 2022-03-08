الكبير: ناقشت في أمريكا دعم مصرف ليبيا في مكافحة تمويل الإرهاب

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والوفد المرافق له، اجتماعا مع مع مكتب تمويل الإرهاب و الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر المصرف، في بيان له، أن أبرز ما ناقشه «الكبير» والفريق المرافق له خلال اجتماعهم مع وزارة الخزانة الأمريكية، تقديم الدعم لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وأضاف المركز، أنه تم مناقشة المشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة غسل الأموال و الجرائم المالية.