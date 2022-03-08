نورلاند: الولايات المتحدة تواصل الحث على الهدوء في ليبيا

العنوان-طرابلس

قال، السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تواصل الحث على الهدوء في ليبيا ووقف التصعيد.

وذكر نورلاند، أن أبلغ رئيس حكومة الوحدة (المنتهية) عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة الهدوء ووقف التصعيد، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، تلقى اتصالات أمريكية من واشنطن تحثه كذلك على الهدوء وعدم التصعيد.

وفي تغريدة على تويتر نشرتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، قال نورلاند، “تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف”.

السفير نورلاند: “تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف. كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب هذا الصباح، وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهر اليوم.” #ليبيا pic.twitter.com/57SlkeLbBR — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 8, 2022

وأضاف، “كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب هذا الصباح، وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهر اليوم.”