تأخر المرتبات والمكافآت.. محور لقاء أبو جناح بممثلين عن مراكز العزل

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة تأخر صرف مرتباتهم ومكافآتهم المالية، إلى جانب الصعوبات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي، واحتياجاتهم الأساسية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ومدير إدارة الطوارئ الصحية، ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة الخاصة بمراكز العزل والفلترة، إلى جانب مسؤول مكافآت العاملين بالجائحة.

وتعهد أبو جناح خلال اللقاء بإيصال مطالب العاملين بمراكز العزل والفلترة إلى الجهات المعنية، وإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم في القريب العاجل، معبرا عن تضامنه التام مع العاملين بهذه المراكز في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

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