ستيفاني: أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية أطلعوني على خطط عملهم

عقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اجتماعا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، للاطلاع على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، وخطط مراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين.

وذكرت «ستيفاني»، في تغريدة لها عبر توتير، «أجريت حواراً مثمراً اليوم في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب حيث أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، ولا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين».

وأضافت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنها خلال اجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية أكدوا أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.