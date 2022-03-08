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ديوان المحاسبة يلزم بعدم التعاقد عبر التكليف المباشر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على ضرورة تقيد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بعدم التعاقد عن طريق التكليف المباشر.

وطالب منشور الديوان من الجهات يإدراج الأسباب التي لجأت لها في إطار التعاقد بطريق التكليف المباشر.

كما أكد على ضرورة اعتماد الإجراءات من رئاسة الوزراء لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التي يتطلب موافقتها
منبها كافة الجهات التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد حسب نص المنشور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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