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مجلس النواب الليبي يرحّب بالبيان السعودي المصري المُشترك

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رحّب مجلس النواب الليبي بالبيان المُشترك، اليوم الثلاثاء، الصادر عن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقتين والذي ثمنا من خلاله إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المُنتخبة والمُعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، والتأكيد وفق نص البيان على دعم الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ( ليبي – ليبي ) ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.
وثمّن مجلس النواب، المواقف الثابتة لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقتين في دعم المؤسسات الشرعية المُنتخبة من الشعب الليبي وحرصهم الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

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قناة ليبيا الحدث

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