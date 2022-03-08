الوطنية للنفط وتوتال الفرنسية يعملان معا لتطوير إنتاج الغاز الليبي.

أبدى باتريك بويان المدير التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية، «توتال إنيرجيز» بأن شركته مستعده تماما للمساهمة في استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى تطوير ورفع معدلات إنتاج الغاز في ليبيا للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز في السوق العالمية، جراء التطورات السياسية والعسكرية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، خلال مشاركتهما بفعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة.

ومن جانبه ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله وبويان ناقشا، خلال اجتماعهما في هيوستن، رفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة، وكذلك إعادة حقل المبروك إلى الإنتاج مع مطلع العام 2023.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية «لتطوير ورفع الإنتاج من الاستكشافات الغازية البرية والبحرية؛ بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية».

كما أكدت الوطنية للنفط، أن بويان أبدى لصنع الله استعداد شركة «توتال إنيرجيز» للمساهمة في استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الغاز الليبي، وذلك من خلال عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها في تطوير بعض هذه الفرص.

وأكد صنع الله لبويان ترحيب ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للجهود التي تبذلها شركة «توتال إنيرجيز» في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات البديلة التي يجري العمل عليها مع الشركة العامة والكهرباء، كما رحب برغبة الشركة الفرنسية والتزامها بتطوير احتياطات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية.

والجدير بالذكر انه، حضر اجتماع صنع الله وبويان كل من مستشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة رجب عبدالصادق، ومن شركة «توتال إنيرجيز» رئيس الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة، ستيفان ميشيل، والرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج نيكولاس تيراز، والمدير الإقليمي للاستكشاف والإنتاج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة الفرنسية لوران فيفر.