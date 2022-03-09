أبوزيبة: هذه رسالتي للأجهزة الأمنية وحكومة باشاغا ستباشر مهامها قريبا من طرابلس

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة عصام أبوزريبة إن حكومة باشاغا ماضية في مهامها دون أي تردد وهي بصدد استكمال الترتيبات الأمنية لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس بقوة القانون.

وقال أبوزريبة في كلمة له مساء الثلاثاء، إنه على الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن عدم تنفيذ أي أوامر صادرة أطراف أخرى، معلنا انتهاء مهام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، داعيا مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”.

ودعا الوزير كل الأطراف في طرابلس إلى منع من سماهم “المهوسين بالسلطة” من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه، مؤكدا الحرص على الاستقرار الأمني في العاصمة.