الوباء ينحسر.. مكافحة الأمراض يسجل 386 إصابة و6 وفيات بـكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض -الإثنين- 386 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 2,139 عينة، كاشفًا عن انحسار الوباء عما يزيد عن 95% من الخريطة الوبائية للبلاد.

ووفق بيان المركز رقم 658؛ سُجّل شفاء 1,724 حالة ،إلى جانب تسجيل 6 وفيات على مستوى البلاد، 5 منها بالمنطقة الغربية، وحالة بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 18 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 498,839، منها 14,082 حالة نشطة من بينها 127 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 478,443 حالة، ووفاة 6,314 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,173,839 شخصًا، و1,103,202 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 80,265 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,357,306 جرعات.

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