وزير الداخلية: قمنا بترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، مباشرة مهامه رسميًّا، اليوم الثلاثاء، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متحدثًا عن ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.

وتحدث أبوزريبة، في كلمة مصورة، عن “انتهاء ولاية الوزير السابق بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية”، داعيًا “كل مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية”، وطالبها بضرورة “الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية”.

وشدد وزير الداخلية على “رفع درجة الاستعداد لتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية، ومنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين”.

شددًا في هذا الإطار على أن وزارة الداخلية “بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية أعمالها من داخل طرابلس”، معبرًا عن حرص حكومته على التداول السلمي على السلطة.

وأكد أيضًا الحرص على الاستقرار الأمني بالعاصمة طرابلس، لكنه حذر من القتال، بقوله: “نعول على شبابنا وأهلنا وثوارنا في وأد الفتنة، ومنع المهوسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه”.

وأردف الوزير أن “ليبيا أكبر من الأشخاص، وأنها لا تُشترى بالأموال»، قائلاً إن «ثورة فبراير جاءت لإزالة حكم الفرد، ولن نسمح بانحرافها والقبول بحكم العائلة”.

وعن خطة عمل وزارته، قال أبوزريبة: “سنعمل من اليوم الأول على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وسنبدأ بتنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تكون إضافة إيجابية للدولة”، بالإضافة إلى العمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.