رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لـ«الدبيبة»: قلقون من ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان

ابلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قلق الاتحاد من مزاعم ازياد انتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على التنقل، مؤكدا ضرورة منع أي اضطرابات في قطاع النفط.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بديوان الحكومة، والذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد «الدبيبة» احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد، واستعرض خطة الحكومة “عودة الأمانة للشعب” والتي تتناغم مع خطة الأمم المتحدة.

من جانبهم، أعرب السفراء عن ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها، مؤكدين دعمهم اللامحدود لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات.