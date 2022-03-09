ستيفاني وليامز تطلع على الجانب الفني لعمل لجنة 5+5

أجرت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز حواراً وصفته بالمثمر في مدينة طرابلس -الثلاثاء- مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية .

وقالت وليامز في تغريدة لها على حسابها في تويتر أن أعضاء اللجنة قد أطلعوها على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة. كما أطلعوها على خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين، مع التأكيد على “أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”-وفقاً لقولها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تشهد فتوراً في أعمالها مؤخراً متأثرةً بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي علاوةً على ما صاحب سير أعمالها في البند المتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما تمكنت اللجنة من تنفيذ بنود أخرى في مقدمتها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها إضافةً لبعض اللقاءات بين الطرفين العسكريين أبرزها لقاء رئيسي الأركان من كل جانب.

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