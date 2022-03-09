غياب التمثيل المصري عن لقاء الدبيبة بالسفراء الدوليين

أكد مصدر مطلع لـ 218 غياب سفير مصر المعتمد لدى ليبيا تامر مصطفى، عن لقاء السفراء الدوليين المعتمدين مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

والتقى الدبيبة ظهر الثلاثاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من: الإتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، اليونان، هولندا، تركيا، الكونغو، قطر، الجزائر، تونس، المعتمدين لدى ليبيا، كما أشار المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إلى تواجد السفير المصري وهو ما نفاه المصدر بشكل كامل، الأمر الذي يفسر عدم ظهور السفير في الصورة الجماعية التي التقطها الدبيبة مع السفراء في نهاية اللقاء.

جدير بالذكر أن مصر والسعودية أصدرتا بياناً مشتركاً مساء اليوم ثمنا من خلاله إجراءات المجلس باعتباره الجهة المنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى اعتراف البلدين بالحكومة الليبية التي منحها مجلس النواب الثقة ويترأسها فتحي باشاغا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية