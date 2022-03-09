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مجلس النواب يرحب بمخرجات الاجتماع السعودي المصري في الرياض حول ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

رحب مجلس النواب الليبي بالبيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء عن  الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

حيث جاء بالبيان مدى ترحيب البلدين باجراءات مجلس النواب الليبي والذي يعد الجهة التشريعية المعبرة عن الشعب الليبي،

 وأكد البيان على دعم مصر والسعودية للجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي ليبي _ ليبي، كما أكد على رفض الاملاءات والتدخلات الخارجية واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها.

وقد رحب مجلس النواب الليبي بهذا البيان مؤكدا على تثمينه لمواقف البلدين تجاه ليبيا في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي .

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صحيفة الساعة 24

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