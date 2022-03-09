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السفير الأميركي يدعو لوقف التصعيد بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية.

وأضاف نورلاند في تغريدة له على حساب السفارة بموقع تويتر إنه وجه رسالة بهذه الفحوى إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب صباح الثلاثاء.

وأفاد نورلاند أن زملائه في العاصمة الأميركية واشنطن أجروا محادثة مماثلة -ظهر الثلاثاء- مع فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى عن الاجتماعين.

وتجدر الإشارة إلى أن الملف الليبي يشهد تداولاً مكثفاً وبشكل يكاد يكون أحادياً من الجانب الأميركي متمثلاً في نشاط السفير نورلاند بالتوازي مع الحركة النشطة لمواطنته المستشارة المبعوثة من الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتمحور المشهد الليبي الراهن على إشكالية رفض الدبيبة تسليم السلطات لباشاغا والجدل المتواصل حول الجدية في رغبة جميع الأطراف فيما يتعلق بدعم الانتخابات من عدمها.

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قناة 218 الليبية

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