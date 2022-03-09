مدير مباحث الأموال العامة لوزير الداخلية الجديد: نأملك سنداً لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد

وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، العقيد المهدى محمد بيانكو، تهنئة إلى اللواء عصام محمد حسن بوزريبة بمناسبة تكليفه بمهام وزير الداخلية بالحكومة الليبية، قائلا، “أبعث اليكم برسالة تقدير وعرفان على ثقة مجلس النواب الليبي والحكومة بتوليكم لهذه الأمانة”.

وذكر بيانكو، في بيان له، “أنه يأمل أن يكون اللواء عصام محمد حسن بوزريبة سنداً لكل رجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، داعياً المولى العلي القدير أن يكون أدائكم متصلاً بعطائهم وتضحياتهم الغالية لمحاصرة وتطويق أية محاولات بائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب الليبي العظيم”.