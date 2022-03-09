النائب العام يوجه بمعالجة مشكلة اكتظاظ النزلاء في سجن الكويفية

باشر مكتب النائب العام إجراءات حلحلة مشكلة اكتظاظ السجناء في مؤسسات الإصلاح و التأهيل ومنها مؤسسة “الكويفية” بمدينة بنغازي والحد من آثارها على النزلاء والموظفين القائمين بالمؤسسة على حد سواء، والتي تسبب ظروف إيواء لا تتبع المعايير الوطنية والدولية، وخاصةً عدم توافر بيئة العيش التي تضمن الخصوصية وتحُول دون الإدماج- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للمكتب.

ويأتي هذا المسعى من المكتب في إطار عمل النيابة العامة الرامي إلى معالجة السلبيات التي رصدها مفتشو النيابة العامة في تقريرهم المتعلق بتقييم مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الكويفية” للمعايير والضوابط المقررة.

وأفاد مكتب النائب العام أنه اعتمد نظام “الإفراج تحت شرط” بهدف خفض مستوى الاكتظاظ ولأجل إعادة الإدماج في المجتمع، بعد أن باشر المكتب في إجراءات تقييم حالة المحكوم عليهم كافة، للتأكد من توافر شروط “الإفراج تحت شرط”، بمراعاة المدة والسلوك وغياب الخطورة على الأمن العام.

وأشار المكتب إلى أنه قد ترتَّب على مراجعة ملفات المحكوم عليهم حتى هذا التاريخ اعتماد المستشار النائب العام لمقترح الإفراج عن 13 محكوماً عليه توافرت فيهم شروط “الإفراج تحت شرط”.

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